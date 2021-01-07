Otomotiv 25.5 milyar dolarlık ihracat yaptı!

Türkiye otomotiv endüstrisi, Covid-19 pandemisine rağmen 2020 yılında sektörel bazda üst üste 15.ihracat şampiyonluğuna ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, salgın nedeniyle ülke pazarlarının kapanmasından en olumsuz etkilenen sektörlerden olan otomotiv, 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 16,5 azalışla 25,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak 15.şampiyonluğunu ilan etti. Otomotiv, sonbahar aylarında yakaladığı artış grafiğini ise geçen yıl son ayında da sürdürdü. Aralık ayında sektör ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,8 milyar dolar oldu.

Otomotiv, aralıktaki artışla 2020 yılının aylık bazdaki en yüksek 2. ihracat rakamına ulaştı. Böylece endüstrinin son dört aylık ihracat ortalaması 2,75 milyar dolar oldu. Aralık ayı performansıyla Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 15,7 oldu. Aralık ayında Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 18, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 44 artarken, önemli pazarlardan Fransa’ya ihracatta yüzde 26, Birleşik Krallık’a ise yüzde 66 artış kaydedildi.



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2020 yılının Türkiye ve dünya için zor bir yıl olduğunun altını çizerek “Türkiye otomotiv endüstrisi olarak geçen yıla 32 milyar dolar ihracat hedefi ile başladık. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle özellikle Mart-Nisan-Mayıs döneminde çok ciddi ihracat düşüşleri yaşadık. Haziran ayında yeni normalin başlamasıyla ihracatta toparlanma başlasa da OİB olarak sektör ihracat hedefimizi 25 milyar dolar olarak revize etmek zorunda kaldık. Son dört ayda kaydettiğimiz ihracat artışlarının da etkisiyle revize hedefin üzerine çıkarak 2020 yılını 25,5 milyar dolar ihracatla tamamlamayı ve 15. şampiyonluğumuza ulaşmayı başardık” dedi.



Brexit etkisi



Baran Çelik, 2021 yılına yönelik olarak da “Yeni yıla hem salgına karşı aşı tedavilerinin başlaması hem de Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının moral ve motivasyonu ile girdik. Son dört yıldır merakla beklediğimiz Brexit’in istediğimiz ölçüde sonuçlanmasıyla İngiltere’ye gümrük vergisiz ihracat avantajımızı korumaya devam edeceğiz. 2021 yılında en büyük pazarımız Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm hedef pazarlara geçen seneden çok daha iyi rakamlarla ihracat yapmayı hedefliyoruz. Diğer yandan 2021 yılından itibaren Birleşik Krallık’ın AB ülkelerinden ayrılıp Diğer Avrupa Ülkeleri grubu altında değerlendirilecek olması ile en büyük pazarımız AB’nin ihracatımızdaki payı azalacak” dedi.



İhracatı artan pazarlar



2020'de Birleşik Krallık’a yönelik ihracat yüzde 66 artarak 305 milyon dolar oldu. Yine önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 41,5 ABD’ye yüzde 48, Polonya’ya yüzde 40, İsveç’e yüzde 25 ihracat artışı, İsrail’e yüzde 11, Romanya’ya yüzde 38, Hollanda’ya ise yüzde 37 ihracat düşüşü yaşandı. AB Ülkeleri 2020 yılında yüzde 75,4 pay ve 19 milyar 266 milyon dolar ihracatla otomotivin en önemli pazarı konumunu korudu. Aralık 2020 döneminde ise AB Ülkelerine ihracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 2 milyar 144 milyon dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 77 pay aldı.