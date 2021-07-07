Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalyaya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbekin (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keserin kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı otomobil sürücüsü Musa Keseri Hastaneye kaldırdı. Otomobilden fırlayan sürücü Keserin eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalının ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı
Yasin URAL/KONYA, (DHA) | 07 Temmuz 2021 Çarşamba - 22:13 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 22:13