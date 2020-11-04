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Otomobille tarım aracı çarpıştı! 2'si ağır, 7 yaralı

DHA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 10:02 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 10:02

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 'patpat' adı verilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.


Afyonkarahisar'da tarım aracıyla otomobilin çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Devrilen tarım aracındaki Orhan Erdoğan ile Sevim Erdoğan çiftinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise müdahalelerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
 
Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişindeki Ali Kaleli yol kavşağında meydana geldi. Bekir Kocadağ yönetimindeki 45 HD 1112 plakalı otomobille Orhan Erdoğan (84) yönetimindeki 'patpat' adı verilen tarım aracı çarpıştı.
 
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki Orhan Erdoğan ile eşi Sevim Erdoğan (79) ve diğer araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi de hafif şekilde yaralandı.
 
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orhan ve Sevim Erdoğan çiftinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise müdahalelerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
 
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
 

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Afyonkarahisar Çay kaza
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