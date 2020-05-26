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Otomobille askeri tugaya girdi: 1 yaralı

DHA |  26 Mayıs 2020 Salı - 1:20 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 1:20

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Halil Efe Güzelses (39) yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Aydın'dan Didim yönüne giden Halil Efe Güzelses yönetimindeki 34 EV 5721 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığının duvarına çarparak içeriye girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Güzelses, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Söke Aydın askeri kışla
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