Otomobilinizin değeri kayıp olmasın!

Tüm dünyayı etkilemeye devam eden Covid-19 pandemisin ilk döneminde üretimin durmasıyla otomotiv sektörü önemli ölçüde daraldı. Yaşanan bu daralma sektörün tüm oyuncularını etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Ancak pandeminin ilk döneminde yeni araç almak isteyenler ve/veya aracını değiştirmek isteyenler ikinci el araca yöneldi. Peki, ikinci el araç sahipleri araçlarının değerini nasıl korumalı?

Aracın orijinalliğini bozmamalı



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, araç alım-satımında en önemli konunun aracın orijinalliğini bozmamak olduğunu söyledi. Günümüzde sürücülerin aracın bir kazaya karıştığında ithal yedek parça maliyetleri nedeniyle merdiven altı işletmelere yöneldiğinin altını çizen Atakan, bu noktada araç kullanıcılarının bazı konulara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.



Kaliteli malzeme ve işçilik ile standartlara uygun yapılan her onarım aracın orijinalliğini dolayısıyla değerini koruyor.



TSE belgeliler seçilmeli



Hasarlı araç onarımında öncelikli olarak hasar onarımı yapan onarım servislerinin TSE Belgeli, Çalışan Teknik personellerinin Ustalık Belgesine sahip ve Otomotiv Gövde Onarımları ile Mekanik Bakım onarım hizmet yeterliliklerinin olması gerekmekte. Özellikle ağır hasarlı araç onarımlarında daha sonradan aracın sürüş güveliğini etkileyecek şasi ve hassas birleşim noktalarında yapılan standart dışı kaynak ve onarımlar, aracın yeniden kaza yapmasına, hem karşı tarafın hem de sürücü ve diğer yolcuların can güvenliğini riske atacak sonuçlara neden olabiliyor. Hasarını düşük Tramer kaydı olsun düşüncesiyle en uygun yerlerde nasıl yaptırırım diyen kullanıcılar, özellikle araç sürüş güvenliğini çok yakından etkileyen direksiyon kutusu, ön salıncaklar ve beşik gibi hayati önem arz eden mekanik ana parçalarını çıkma kullandırmamalı.



Açılmış air baglar



Araç hasar onarımı yaptıracakları servis merkezleri ve tamirhaneleri iyi araştırmalı ve güvence verebilecek, onarım standardının yüksek olduğu hizmet merkezleri tercih etmeliler. Açılmış araç Air Bag'leri tamir edilmemeli ve mutlaka yenisi ile değiştirildiğinden emin olunmalı. Çünkü Tamirli bir Air Bag'in açılıp açılmayacağı ancak başka bir kazaya karışınca ortaya çıkmakta. Hasarlı parçaların onarımı teknik olarak mümkün olan en iyi onarımla yapılmalı. Yapılan onarımlar aracın işlevselliğini etkilememeli, eski görsel standardına kavuşmalı ve eski mukavemetini korumalı.



Onarım hatasıyla kaza yapılabilir



Kaza istatistiklerinde genel olarak sürücünün otoyol hipnozuna maruz kaldığını ve/veya başka bir aracın frenin patladığının açıkladığını söyleyen Atakan, ancak bu için farklı bir boyutunun olabileceğinin de altını çiziyor. Dikkatsizlik diye anlatılan bir kazada yanlış seçim yapılmış bir onarım merkezinden, hatalı ve arızalı, standart dışı bir onarımdan veya malzeme kullanımından bahsedilmesi gerektiğini de savunan Atakan, bu konudaki fikirlerini şöyle sıralıyor:



“Lastik tamiri uygun standartlarda yapılmadığı zaman aracın kaza yapması veya takla atması olasılıklar dahilindedir. Mekanik aksamda çıkma parça kullanılmış veya kullanım ömrünü tamamlamış değişimi yapılmayan aktarma parçaları nedeniyle sürücüler aracın sürüş kabiliyetinin yitirebilir, bu da beklenmedik bir kazaya davetiye çıkarabilir. Bakımlarda araç km bilgisine göre tavsiye edilen bakımların, fren hidrolik seviye ve sistem kaçak testlerinin, sıvı seviye ölçümlerinin yapılması önemlidir. Gece yolda seyir halinde bir aracın arka uyarıcı lambalarının yanmaması ve bu nedenle ortaya çıkan arkadan bir araca park veya seyir halinde çarpmalar yaşanabilir. Araç direksiyon kutusunda yapılan standart dışı onarım ve revizyonlar nedeniyle direksiyonda kilitlenmeye bağlı kazalar gerçekleşebilir.”