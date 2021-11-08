08 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.607 1.47 EURO 11,2540 0.31
USD 9,7230 0.46 ALTIN 570,070 0.72 BIST 1607 1.47 EURO 11,2610 0.37 USD 9,7280 0.50 ALTIN 570,070 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü

İlyas Kaan TAYTAK/ BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA) |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 15:52 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 15:52

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, bir sürücü yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti. Köpeğin öldüğü olayda sürücünün otomobiliyle yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Otomobilin köpeği ezdiği anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
 

ETİKETLER

afyon karahisar otomobil yavru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.