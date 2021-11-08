Olay, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Otomobilin köpeği ezdiği anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü
Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü
İlyas Kaan TAYTAK/ BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA) | 08 Kasım 2021 Pazartesi - 15:52 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 15:52