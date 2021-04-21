21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.350 -1.14 EURO 9,8040 0.36
USD 8,1440 0.45 ALTIN 466,790 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 11:42

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Recep Ekşi (37) hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden M.D. yönetimindeki 63 ABU 467 plakalı otomobil, önündeki Recep Ekşi yönetimindeki 63 ZH 744 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Recep Ekşi, ağır yaralandı.
 
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ekşi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Ekşi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.D. gözaltına alındı.
 
 

ETİKETLER

Şanlıurfa Recep Ekşi Otomobil kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.