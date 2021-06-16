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Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti!

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 9:42 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 9:42

Samsun'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emrah Sezmiş (28), öldü. Otomobildeki 3 kişi aracı kendisinin sürmediğini iddia etti. Jandarma, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.


Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk babası Emrah Sezmiş'e, 55 ADE 835 plakalı otomobil çarptı.
 
Sezmiş yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sezmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Otomobilde bulunan 3 kişi, sürücü olduğunu kabul etmedi. Jandarma, aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı.
 
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Samsun Emrah Sezmiş kaza
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