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Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı

DHA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 0:48 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 0:48

Osmaniye'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kader Aksüt (36) hayatını kaybetti, kızı Zeynep Aksüt (18) ise yaralandı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında Güney Çevre Yolu Fakıuşağı Köprüsü ışıklı kavşakta meydana geldi. Musa Şahin Bulvarı'na giden Yasin B.'nin (27) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Aksüt ve kızı Zeynep Aksüt'e çarptı. Kazada, Kader Aksüt hayatını kaybetti kızı Zeynep Aksüt ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Zeynep Aksüt Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
 
Otomobil sürücüsü Yasin B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
 

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