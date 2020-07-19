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Otomobilden inip, tekme tokat saldırdılar

DHA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 13:45 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 13:45

Bolu'da sokakta bekleyen bir adam 'Milletin namusuna niye sarkıyorsun' diyerek üzerine gelen 4 kişi tarafından dayak yedi.


Bolu'da, otomobilden inen 4 kişinin kaldırımda bekleyen kişiyi tekme tokat dövdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda beklediği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen 4 kişi iddiaya göre, "Milletin namusuna niye sarkıyorsun" diye bağırarak kaldırımda bulunan kişiye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale ederken, darp edilen kişi bir iş yerine sığındı. 4 saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan kişinin saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
 

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