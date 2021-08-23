Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı! 1'i çocuk 2 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden geçen lüks bir otomobildeki M.S., yanındaki 3 kişiyle beraber etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
Kurşunlar cadde üzerindeki bir çay ocağında oturan Servet D. ile Ömer A.’ya isabet etti. Servet D. karın bölgesinden Ömer A. ise bacağından yaralandı. Yaralılar kanlar içinde kalırken, şüpheli M.S. ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi otomobille kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.