Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı! 1'i çocuk 2 yaralı

Bursa’da otomobilden rastgele ateş eden M.S. ve yanındaki 3 şüpheli, çay ocağında oturan Servet D. (68) ile Ömer A.’yı (13) yaraladı. Şüpheliler otomobille kaçarak uzaklaşırken, olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden geçen lüks bir otomobildeki M.S., yanındaki 3 kişiyle beraber etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Kurşunlar cadde üzerindeki bir çay ocağında oturan Servet D. ile Ömer A.’ya isabet etti. Servet D. karın bölgesinden Ömer A. ise bacağından yaralandı. Yaralılar kanlar içinde kalırken, şüpheli M.S. ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi otomobille kaçarak olay yerinden uzaklaştı.