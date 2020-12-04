Otomobilde yılbaşı fırsatları devrede!

Kasım ayında Türkiye’deki sıfır km araç satışların 80 bin adedin üzerinde çıkmasının ardından gözler 2020’nin son ayına çevrildi. Aralık ayında toplam araç satışlarının 90 bin adetlerin üzerinde oluşması bekleniyor. Markalar hem yeni araç hem de diğer hizmetlerinde Aralık ayına özel avantajlarını açıklıyorlar. İşte bunlardan bazıları: