Otomobilde çip krizi pazarı geriletti!

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil satışları 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %23,3 oranında artarak 391.392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %28,0 artarak 109.612 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında %5,0 azalırken, otomobil pazarı %0,9 arttı ve hafif ticari araç pazarı %20,2 oranında azaldı.

Ağustosta pazar geriledi



2021 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 44.756 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20,2 azalarak 13.698 adete geriledi. Bunda çip krizi yüzünden yeterli araç tedarik edilememesi etkili oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,0 azaldı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,9 pay, 160.018 adet) oldu. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 295.321 adetle %75,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 96.071 adetle %24,5 pay aldı.