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Otomobilde çip krizi pazarı geriletti!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 15:42 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 15:42

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 8 ayda %24,3 oranında artarak 501.004 adet gerçekleşti. Ancak satışlar ay bazında geriledi.


Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil satışları 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %23,3 oranında artarak 391.392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %28,0 artarak 109.612 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında %5,0 azalırken, otomobil pazarı %0,9 arttı ve hafif ticari araç pazarı %20,2 oranında azaldı.
Ağustosta pazar geriledi

2021 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 44.756 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20,2 azalarak 13.698 adete geriledi. Bunda çip krizi yüzünden yeterli araç tedarik edilememesi etkili oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,0 azaldı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,9 pay, 160.018 adet) oldu. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 295.321 adetle %75,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 96.071 adetle %24,5 pay aldı.

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