Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil satışları 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %23,3 oranında artarak 391.392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %28,0 artarak 109.612 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında %5,0 azalırken, otomobil pazarı %0,9 arttı ve hafif ticari araç pazarı %20,2 oranında azaldı.
Ağustosta pazar geriledi
2021 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 44.756 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20,2 azalarak 13.698 adete geriledi. Bunda çip krizi yüzünden yeterli araç tedarik edilememesi etkili oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,0 azaldı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,9 pay, 160.018 adet) oldu. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 295.321 adetle %75,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 96.071 adetle %24,5 pay aldı.
- Haberler »
- Otomobil Haberleri »
- Otomobilde çip krizi pazarı geriletti!
Otomobilde çip krizi pazarı geriletti!
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 8 ayda %24,3 oranında artarak 501.004 adet gerçekleşti. Ancak satışlar ay bazında geriledi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil satışları 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %23,3 oranında artarak 391.392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %28,0 artarak 109.612 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında %5,0 azalırken, otomobil pazarı %0,9 arttı ve hafif ticari araç pazarı %20,2 oranında azaldı.
- Taksim metrosu kapalı mı, çalışıyor mu? Taksim metrosu neden kapalı?
- Toyota yeni Yaris Cross ile küçük SUV'da iddialı!
- Kabine Toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyuracak
- Zam yapıldı! Fiyatlar uçuşa geçti, 2 bin 500 liradan başlıyor
- Rekabet Kurulu'nun 'ÖTV' soruşturmasında flaş karar
- Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi! Seferler durduruldu