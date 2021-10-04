04 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 0.19 EURO 10,3050 0.36
USD 8,8690 0.15 ALTIN 500,390 -0.21 USD 8,8700 0.16 ALTIN 500,560 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Otomobil virajda takla attı! 1 ölü, 6 yaralı

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 10:13 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 10:13

Batman’ın Gercüş ilçesinde, hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Gercüş yönünden Becirman Seyyit Bilal Türbesi'ne doğru giden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp takla attı.
 
Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya (84), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
 
 

ETİKETLER

Batman Gercüş Otomobil kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.