Otomobil satışları tam gaz!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,4 artarak 394.701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %52,4 oranında artarak 310.325 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %67,2 artarak 84.376 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Haziran ayında %12,5, otomobil pazarı %9,3 ve hafif ticari araç pazarı %25,6 oranında arttı. 2021 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına göre %12,5 artarak 79.819 adet oldu.

SUV payı artıyor



2021 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 artarak 62.348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %25,6 artarak 17.471 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %12,0 arttı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %8,9 arttı. Sedan otomobilleri, %34,1 pay ve 105.668 adet satış ile SUV, %22,6 pay ve 70.038 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



Benzinli oranı artıyor



Benzinli otomobil satışları 201.295 adetle %64.9 pay, dizel otomobil satışları 68.451 adetle %22,1 pay, hibrit otomobil satışları 25.119 adetle %8,1 pay, Otogazlı otomobil satışları 14.569 adetle %4,7 pay aldı. 891 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 234.963 adetle %75,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 75.362 adetle %24,3 pay aldı. ODD başkanı Ali Bilaloğlu yıl sonu satış beklentilerinin 775-825 bin adet arasında olduğunu yılın 2.yarısında satışlarda eski hızlanmayı beklemediklerini ifade etti.