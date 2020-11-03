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Otomobil pazarı yüzde 78 büyüdü

03 Kasım 2020 Salı - 10:40 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 10:42

Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı


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