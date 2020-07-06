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Otomobil keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü

DHA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 1:03 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 1:03

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.


Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 PL 391 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise öldü. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devklet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Keçi sürüsü sahibi Mehmet Çalışkan, araçların köy içinden geçen karayolundan çok hızlı gittiğini  öne sürerek yetkililerden önlem almalarını istedi.
 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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Adıyaman Gölbaşı keçi
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