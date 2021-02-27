Otomobil ikiye bölündü! Mucizevi şekilde kurtuldu

Kazada yaralanan sürücüler Yunus Emre G. ile Onur D. olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu

Öte yandan kazada Duygu A'nın kullandığı otomobil savrularak bariyerlere çarptı ve ikiye bölündü. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Kazayı olay yerindeki polislere anlatan Duygu A. her şeyin 10 saniye içinde olup bittiğini, aracının tekerleklerinin yoldaki bir şeylere takıldığını hissettiğini, savrulduğunu ve aracının ikiye bölündüğünü, emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğunu söyledi.