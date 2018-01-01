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Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

01 Ocak 2018 Pazartesi - 8:27 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 8:27

Rusya'da yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle garaj içerisindeki otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız, otomobilden çıkan egzoz gazından zehirlenip öldü.


Rusya'da akrabalarını ziyarete giderken yolda tanıştığı 22 yaşındaki genç ile otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız öğrenci egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
 
EVİNİN GARAJINA GÖTÜRDÜ
 
Rusya'da 15 yaşındaki Alena Styukhina isimli öğrenci, akrabalarını ziyarete giderken yolda 22 yaşındaki araba yarışçısı Artyom Dorogov ile tanıştı. Artyom, Alena'yı evinin garajına götürdü.
 
EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİ
 
Daha sonra iki genç, garajdaki otomobilin içerisinde cinsel ilişkiye girdi. Artyom, içeriyi sıcak tutumak için garajın kapısını kapattı. Sıcaklığı arttırmak için de otomobilin motorunu çalıştırdı. Bu sırada otomobilden çıkan egzoz gazı 15 yaşındaki Alena'yı zehirledi.
 
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
 
Genç kızın bayılması üzerine, partneri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk muayenede genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti.
 
Artyom Dorogov, ölüme sebebiyet vermek ve 16 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçlarından hakim karşısına çıkacak.
 
 
Kaynak: Haberler
 

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