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Otomobil devinden flaş karar! Büyük kriz

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 8:11 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 8:40

Otomobil üreticisi Mitsubishi Motors, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mayıs ayında Japonya ve Tayland'daki tesislerinde üretimi düşürecek.


Mitsubishi Motors'dan yapılan açıklamaya göre firma, akıllı telefon,  ev gereçleri, oyun konsolları ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi  sonrası, tedarik sıkıntısı çekiyor.
 
Japon firma tedarik problemi sebebiyle mayısta Japonya'nın  güneybatısındaki Aiçi ve Okayama fabrikaları ile Tayland'da bulunan tesisinde  seri üretimi yaklaşık 16 bin adet azaltacak.
 
Kyodo ajansının haberine göre Mart'ta 4 bin, bu ay ise 7 bin 500 adeti  bulan üretim kesintisi, gelecek ay ile birlikte toplamda 27 bini aşacak.
 
Japon otomobil üreticisi Subaru'nun, çip tedarik problemi nedeniyle bu  ay üretim kesintisinin ise 25 bini bulması bekleniyor.
 

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