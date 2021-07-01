Otomobil devi üretimi durduruyor!

Ford, ABD'de tedarik sorunları nedeniyle üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Ford , çip tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Kuzey Amerika 'daki bazı fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı.

Ford'un açıklamasında göre Chicago'daki fabrikada üretim 5-26 Temmuz arasında, Kansas'taki F-150 üretim hattı da gelecek ay 2 hafta için kapatılacak. Michigan fabrikasında da üretim 2 hafta duracak.

AKSAMALARIN MALİYETİ 2.5 MİLYAR DOLAR

Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve ikinci çeyrekte araç üretiminin yarı yarıya azaldığını açıkladı.