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Otomobil devi üretimi durduruyor!

01 Temmuz 2021 Perşembe - 8:43 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 8:43

Ford, ABD'de tedarik sorunları nedeniyle üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.


Dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Ford, çip tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı.
 
Ford'un açıklamasında göre Chicago'daki fabrikada üretim 5-26 Temmuz arasında, Kansas'taki F-150 üretim hattı da gelecek ay 2 hafta için kapatılacak. Michigan fabrikasında da üretim 2 hafta duracak.
 
AKSAMALARIN MALİYETİ 2.5 MİLYAR DOLAR
 
Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve ikinci çeyrekte araç üretiminin yarı yarıya azaldığını açıkladı.

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