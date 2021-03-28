Otomobil devi Türkiye’ye şarj ağı kurdu!

Porsche, Türkiye’de tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası oldu. Bugüne kadar ülke genelinde 7.8 milyon TL’lik yatırımla 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu gerçekleştiren Porsche Türkiye, yıl sonuna kadar yatırım miktarını 10 milyon TL’ye şarj istasyonu sayısını ise 190 adede çıkarmayı hedefliyor.

2020 yılı sonunda Türkiye’de tamamen elektrikli otomobil satışlarında pazar lideri olan Porsche , elektrikli otomobiller için alt yapı yatırımlarına da devam ediyor. Marka geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli ilk spor otomobil modeli Taycan’ı Türkiye’de piyasaya sürmesi ile Porsche şarj istasyonları ağını her geçen gün genişletiyor.

Porsche Türkiye olarak yatırımlarıyla Türkiye’nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimine önemli katkı sağladıklarını ifade eden Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW’lik Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7.8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık. Porsche Satış Sonrası Hizmetler ekibinin tüm çalışmaları sayesinde Porsche, Türkiye’de bir şarj ağına sahip olan ilk otomobil markası ve en büyük 4’üncü şarj operatörü oldu” dedi.

NİSAN AYINDA 117 İSTASYONA ÇIKACAK!

Elektromobilite temalı yatırımlarına 2021 yılında da devam edeceklerini aktaran Selim Eskinazi, “Nisan ayı sonuna kadar Doğuş Oto Kartal’a kurulacak 320KW DC Porsche şarj istasyonu ve Türkiye çapındaki yeni AC Porsche şarj istasyonlarıyla birlikte şarj ağımıza dahil toplam 117 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar ise AC şarj istasyonları ve bayilerimize kurmayı planladığımız 100KW ve üzeri DC şarj istasyonları ile toplam yatırım miktarımız 10.1 milyon TL’yi bulacak. 2021 yılında hedefimiz 190 adet şarj cihazına ulaşmak” dedi.

EVLERE ÖZEL ŞARJ İSTASYONU

Eskinazi, Porsche Deneyim Merkezi’ne kurdukları 350KW ve 320KW gücündeki şarj istasyonlarının Taycan’ın bataryasını yüzde 0’dan yüzde 80’e yaklaşık olarak 22,5 dakikada doldurabildiğini belirtti. Eskinazi, “2020 ve 2021 yılında araç sipariş eden müşterilerimizin evlerine ve işyerlerine şarj istasyonu kurulumu için 335 adet keşif gerçekleştirerek kurulumlarını değerlendirdik” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK BATARYA ONARIM MERKEZİNİ AÇIYOR