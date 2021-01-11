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Otomatik vites otomobil satışları 2020'de de "tam gaz"

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 11:48

Türkiye'de satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 69,4 artan otomatik vites otomobillerin, toplam satışlardan aldığı pay yüzde 71,5 oldu.


Günümüzde otomobil satın alırken, yakıt ve motor tipi önemli bir  tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobilseverlerin tercihlerinde  önemli rol oynuyor.
 
Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik  vites otomobillere ilgi dünya genelinde ve Türkiye'de artmaya devam ediyor. Yeni  çıkan modellerdeki üst donanım paketlerin otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulması  da tercih nedeni oluyor.
 
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı,  2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde  gerçekleşti.
 
Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre  yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2  büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.
 
  
 

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