Otomatik Egea 2022’de gelecek!

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç Fiat Egea’nın otomatik versiyonunun 2022 ilk çeyreğinde satışa sunulacağını söyledi. Egea otomatikin 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzımanla gelmesi öngörülüyor. Yılın ilk 8 ayında 78 bin 726 bin adetle toplam otomotiv pazarında lider olduklarını da kaydeden Aytaç şunları belirtti:

“Fiat markası ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek, otomotiv pazarının tek başına yüzde 17,7’sini oluşturdu. TÜİK, temmuz sonu verilerine göre 62 ilde lider konumdayız. 2016'dan beri Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea liderliği bırakmadı. Egea Ailesi’nin lansmanından günümüze toplam satış rakamı ise 324 bin adedi geçti. Yılı 800-850 bin bandında kapatacağını öngördüğümüz 2021 otomotiv pazarında hedefimiz, liderliğimizi sürdürmek.”



Fonksiyonlar artışta



Birçok fonksiyon uzaktan kumandalı Türkiye’de Egea’nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari pazarında sunulan bağlanabilirlik uygulaması olan Connect ile markalarının teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırdığını söyleyen Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin şunları kaydetti:



“ 2018'de Yol Arkadaşım Connect’i geliştirdik. Artık sistemle uzaktan kapı kilitleme-açma yapılabiliyor, otopark lokasyonlarına km uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesini öğrenebiliyor, akü, lastik, adblue ve LPG seviyelerini kontrol edebiliyor. Bununla birlikte olası kritik arıza kodunda seyahat sırasında bir sinyal alırsak müşterimizin seyahati tamamlanır tamamlanmaz müşteri ilgi merkezimiz müşterimizi arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyoruz.”



Çocukları koruyacak



Şahin, Fiat Yol Arkadaşım Connect’te bu yıl devreye aldıkları ikinci önemli güncellemenin ise okulların açıldığı günlerde özellikle önemine değinmek istedikleri Ducato Çocuk Alarmı olduğunu belirtti. Şahin “Ducato modellerimizdeki koltuk sensörü çözümünü bir adım öteye taşıdık. Ducato Okul taşıtlarında, motor kapatıldıktan hemen sonra; koltukta çocuk ya da eşya unutulduysa FYA Connect araç kullanıcısını öncelikle bir bildirim ile uyarıyor. 2022-2025 yılları arasında Connect’le sadece araçla sürücüyü değil, kullanıcısıyla akıllı ev sistemlerini ve diğer Connect’li araçları da birbiriyle bağlantılı hale getireceğiz”