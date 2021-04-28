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Otokoç 2.elde nakit alıma geçti!

28 Nisan 2021 Çarşamba - 16:06 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 16:06

Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç ve Birmot 2. el satın alma hizmetini devreye aldı.


Türkiye’de ikinci el araç satışında liderler arasında bulunan Otokoç 2. El tarafından sunulan anında nakit ile araç satın alma hizmetiyle, müşteriler araçlarını güvenli koşullarda, zaman kaybı yaşamadan satma fırsatı bulacak. Araçları, yaşına, modeline ve hasar durumuna göre değerlendirildikten sonra Otokoç 2. El web sitesinde ya da şubelerinde fiyatlandırılan müşteriler, böylelikle satış işlemlerini herhangi bir sürpriz veya istenmeyen tecrübe yaşamadan, Otokoç 2. El güvencesiyle, anında ve nakit olarak gerçekleştirebilecek.

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