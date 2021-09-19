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Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 17:03 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 17:03

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar, geliştirdiği askeri araçlarla yurt içinde ve dışında yeni görevler bekliyor.


Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılamak için 5 tondan 40 tona kadar  çeşitlilik gösteren paletli ve tekerlekli araçlar ürettiklerini söyledi.
 
Uzun bir aradan sonra savunma sanayisini kapsamlı şekilde buluşturan  15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) fiziksel alanın el  verdiği ölçüde ürünlerini tanıttıklarını ifade eden Görgüç, Cobra 2'nin mayına  dayanıklı tipi MRAP'ı Türkiye'de ilk kez sergilediklerini belirtti. Görgüç,  "Cobra'nın farklı versiyonu. Mayın ve yan patlayıcılara karşı daha korumalı,  bağımsız süspansiyonlu, oldukça düşük siluetli bir araç. Özellikle Türkiye'deki  kullanıcıların görmesini istedik." dedi.
 
Zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladıkları Akrep II 4x4  Yeni Nesil Zırhlı Araç ailesini ilk olarak elektrikli versiyonla tanıttıklarını,  geçen sürede Akrep II'in dizel versiyonunu geliştirdiklerini bildiren Görgüç,  "Arkada bir güç grubu paketi var. Arka aksı direksiyonlanabilir, yengeç hareketi  yapabilir tipte bir direksiyon sistemi var. Üzerinde de 90 milimetrelik cebri  keşifte kullanılabilecek bir silah sistemi var. Bu dünyanın birçok yerinde  aranan, kullanılan, konseptleri ona göre oturtulmuş bir konfigürasyon.  Uluslararası pazarlarda tanıtımına başladık. Aracımıza güveniyoruz. Birçok  coğrafyada başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
 
Görgüç, Akrep II'ye ilişkin balistik testlerinin geçen yıl  tamamlandığını anlatarak, dizel versiyonun kalifikasyon testlerinin sürdüğünü ve  yıl sonunda imalata hazır olacağını kaydetti.
 
Akrep II'yi cebri keşif, elektro-optik keşif ve ileri hava savunma  aracı olarak öngördüklerini dile getiren Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bu konularda çalışabilecek bir silah platformu olarak öngörmüştük.  2-3 varyasyonu üzerinde çalışıyoruz. İlgi çok, bizim beklediğimiz ve düşündüğümüz  90 milimetre kalibreye kadar bir konsept olduğu için birçok kullanıcının ilgisini  çekti. Hiç düşünmediğimiz başka bir yerde de çok ilgi çıktı. Akrep'in siluetinin  düşük, direksiyon ve dönüş yarı çapının çok az olması, yan hareket etmesi  dolayısıyla özellikle yurt dışındaki bazı kullanıcılar meskun mahal, dar alanda  kullanım için çok uygun olduğunu söylediler. Bizden birkaç çalışma daha  istediler. Klasik bir konsept üzerinden belirli bir kullanıcı için tasarladığımız  aracın meskun mahalde kullanılabileceğini onların dikkat etmesiyle bulduk."
 
Tulpar bataklık ve tankodrom testlerini geçti
 
Serdar Görgüç, paletli zırhlı araç Tulpar'ın 40 tonluk versiyonunu  IDEF 2021'de farklı bir güç grubu ile sergilediklerini söyledi.
 
Tulpar'ın Kazakistan gibi zorlu bir coğrafyada 6 ay boyunca başarıyla  test edildiğini belirten Görgüç, "Tulpar'ın önümüzdeki yıl içinde bir sürü test  programı var değişik ülkelerde. Birçok ülkede benzer araçlara ihtiyaç var. Yeni  programlar yayınlanıyor, hepsinde yer alıp başarılı olmak için çalışacağız."  dedi.
 
Tulpar'ın Kazakistan'da kilometrelerce uzunlukta derin bataklıklarda,  Rus konseptine göre yapılmış tankodromlarda test edildiğini ve başarılı olduğunu  vurgulayan Görgüç, "Şu anda takip ettiğimiz, başarılı olacağımızı düşündüğümüz,  Tulpar sınıfı araca ihtiyacı olan 4 farklı ülke var. Onlarla ilgili çalışıyoruz.  Askeri programlar biraz uzun zaman alıyor. Uğraşmanız, değerlendirme, test  yapmanız, kendinizi kabul ettirmeniz süreç alıyor. Başarılı olacağımıza kesin  inanıyorum" diye konuştu.
 
Arma 8x8 TSK'dan görev bekliyor
 
Serdar Görgüç, 8x8 zırhlı araç Arma 2'nin ise Cumhurbaşkanlığı Savunma  Sanayii Başkanlığının yayınladığı Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Projesi kapsamındaki  isterlere göre revize edildiğini söyledi.
 
Arma 2'nin 4 yıldır üretimde olduğunu ve 2 ülkenin envanterine  girdiğini anlatan Görgüç, "Bu araç 30 tonluktu Kara Kuvvetlerinin isterleri  doğrultusunda farklılaştırılması gerekti. Şartnameye uygun olan ve teste hazır  hale gelen aracımızı IDEF 2021'de sergiledik. 35 tonluk, isterleri karşılayan bir  araç. Üzerinde 35 milimetrelik uzaktan kumandalı bir kule var. Kullanıcılara  gösterip, teste hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.
 
Yeni ürünlerle yeni pazarlarda başarı
 
Envanterde olan ürünler yanında yeni ürünlerle büyümeye çalıştıklarını  vurgulayan Görgüç, şunları kaydetti:
 
"İhracatımız giderek artıyor. Bu yılın ilk yarısında 152 milyon  dolarlık ihracatımız oldu. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 37 ciro büyümesi  var. Otokar ihraç pazarlarla büyüyor. Birçok ülkede büyümeyle ilgili özellikle  bakım ve sahra idamesi konusunda yatırımlar yapıyoruz. Birleşmiş Milletler Barış  Gücü'nde dünyanın teknolojik olarak geri ama araçlarımızın olduğu yerleri var,  oralara bakım ve teknik destek noktaları kuruyoruz. Bu sene başladık, önümüzdeki  sene devam edecek dünyanın birçok yerinde. Bizim için önemli olan araçların  performansının sürekliliği, kullanıcı memnuniyeti. Bu yönde faaliyetlerimiz var.  Ciromuzun yüzde 5'ini sürekli yeni ürünlere, Ar-Ge'ye yatırıyoruz. 500'e yakın  mühendisimiz var. Bunlar aktif yeni teknolojiler konusunda çalışıyorlar. Yeni  ürünlerle yeni pazarlarda başarılı olmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri  için her zaman görev almaya hazırız. Yeni ürünlerimizle Türkiye'deki programları  da takip etmeye çalışıyoruz. Otokar yeni ürünleriyle hem askeri hem ticari  ürünlerle büyüyor."

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Otokar zırhlı araç Cobra 2
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