Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre otogazda zam bekleniyor. Zam beklentisinin ardından pek çok kişi 'otogaza zam mı gelecek?' sorusunu araştırıyor. İşte otogaza gelecek zam hakkında merak edilenler...

Otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 4 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 13 kuruşluk zam bekleniyor.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul 'da ortalama 3,95 liradan 4,08 liraya, Ankara 'da 4,06 liradan 4,19 liraya, İzmir 'de ise 4,10 liradan 4,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.