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Otogarda yakalanan bombacılarla ilgili flaş gelişme

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 18:41 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 18:48

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, otogarda 5  kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay  yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39)  emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler,  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
 
Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler,  Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında, "tehlikeli maddelerin  izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması  istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
 
Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli  maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan  tutuklanmasına hükmetti.
 
Başsavcılıkça yapılan açıklamada, bu kişilerin örgütsel bağlantılarına  yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 
Olay
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve  çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya  çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.
 
Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol  kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde  patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.
 
Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada yaklaşık 5  kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si  zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti.
 
Olaya ilişkin geniş çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi  olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S'yi 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy'de  yakalamıştı.
 

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İstanbul otogar mahkeme
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