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Otobüste cinsel içerikli video izledi... Ortalığı karıştırdı

DHA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 16:19

Eskişehir'de yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik’in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.


Eskişehir’den yolcu otobüsüyle Zonguldak'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi. N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti. Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik’in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Kadın yolcu, N.Ö.'den şikayetçi oldu.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi.
 
TUTUKLANDI
 
Eskişehir’den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
 
 

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