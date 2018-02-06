Otobüsler hakkında flaş karar! Hepsine takılacak

Hükümet, trafik kazalarının önüne geçmek için harekete geçti. Kamera zorunluluğunun ardından 500 bin otobüse uçaklardaki gibi karakutu takılacak. Böylece kazaların nedeni net olarak tespit edilecek.

Türkiye'de son dönemde gerek şehir içi gerekse şehirlerarası otobüslerde meydana gelen trafik kazalarını önlemek için düğmeye basan hükümet, yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda yeni uygulamaları devreye almaya hazırlanıyor.

UÇAKLAR GİBİ OLACAK

Eylül 2017'de düzenlenen 'Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı' çalıştayının ardından İçişleri Bakanlığı minibüs, midibüs, otobüs, servis araçları, belediye otobüsleri dahil yolcu taşıyan tüm araçlara 2019 sonuna kadar kamera takma zorunluluğunu getirmişti. Bakanlık şimdi de uçaklardaki karakutu sistemini toplu taşıma yapan yaklaşık 500 bin araçta zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Pilot uygulaması İETT'nin 520 aracında hayata geçirilen kara kutu sistemiyle, kaza analizi yapılabilecek.

2019'DA DEVREDE

Yüzde 99 oranında net sonuç veren karakutuların, 2019 sonuna kadar araçlara takılması zorunlu hale gelecek. Araç içi kameralarla entegre çalışacak sistemle, trafik kazalarının nedenleri net bir şekilde analiz edilecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, trafik kazalarının minimuma düşürülmesi amacıyla hayata geçirilen çalıştayda gündeme gelen maddelerin bir bir uygulamaya geçirildiğini söyledi. Yıldırım, "25 Ekim 2017'de Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesine göre yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlara kamera zorunluluğu getirildi. Buna entegre olan diğer sistem de karakutu uygulamasıydı. Şimdi bu sistemin de araçlara takılması zorunlu hale getirilecek" dedi.

KAZALAR % 50 AZALIR

Bu iki sistemin kaza sonrası en doğru tespitin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını aktaran Mustafa Yıldırım, "Bu iki sistemle devlet sorunu tespit edip, kazaya sebebiyet veren konuların önüne geçmeye çalışacak. Sürücü uyarı sistemlerinin araçlarda kullanımının da zorunlu hale gelmesiyle birlikte kazalar yüzde 50 oranında azaltılacak" diye konuştu. Sürücü uyarı sistemlerinin de zorunlu olması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuyu görüşeceklerini söyledi.

KARA KUTU

Araçlara takılması zorunlu hale gelecek olan kara kutu uygulamasıyla gaz ve fren pedalı, yakıt seviyesi, vites, el freni, araç hızı, arıza bilgileri, motor, aks, şanzıman ile çevresel durum; konum, rota, mesafe benzeri hususlar incelenecek. Kara kutu ve kameralardan elde edilen veriler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Kazanın yoldan mı, sürücü hatasından mı, araçtan mı kaynaklandığı tespit edilecek. (Sabah)