Otobüsler bugün ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüsler bedava mı, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs…

Toplu taşıma ücretsiz mi, bugün İETT otobüsleri bedava mı? sorusunun yanıtı sorgulanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl haftanın ilk gününe denk gelmesi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığının araştırılmasına neden oldu. Peki, 30 Ağustos otobüsler bedava mı, toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs 30 Ağustos’ta ücretli mi?

Otobüsler bugün ücretsiz mi, 30 Ağustos toplu taşıma bedava mı? Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçları ücretsiz ya da indirimli kullanıldığından vatandaşlar günün ilk saatleriyle toplu taşıma ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Özellikle toplu taşımanın yoğun olarak kullanıldığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde EGO, ESHOT, İETT için “30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs bedava mı, bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aranıyor.

İETT BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ ANKARA’DA?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.

OTOBÜSLER BUGÜN BEDAVA MI İZMİR’DE?

İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 30 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım devam edecek.