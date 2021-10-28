Bugün ulaşım ücretsiz mi, 28 Ekim toplu taşıma bedava mı? Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıldönümü nedeniyle 28 Ekim’in yarım gün tatil ilan edilmesi 28 Ekim tarihinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığının sorgulanmasına neden oldu. Peki, 28 Ekim bugün otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma bedava mı? Bugün ulaşım ücretsiz mi?

Toplu taşıma araçları resmi bayramlarda ücretsiz hizmet verdiğinden, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Otobüsler bedava mı? 28 Ekim metrobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bugün bedava mı?

28 EKİM İETT ÜCRETSİZ Mİ, TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

28 Ekim için toplu taşıma ücretsiz değil. 29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.