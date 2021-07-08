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Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü

Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü İzmit’te, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. 
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