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Otobüs firmaları bayram için ek sefer koymayacak

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:23 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 11:23

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Özcan, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve otobüs firmalarının tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Bu Kurban Bayramı'nda pek yolcu yok. Şu anda bilet satışlarımız düşük seviyede." dedi.


 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu  (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19)  salgınının ardından tüm tedbirleri alarak vatandaşlara hizmet verdiklerini  söyledi.
 
Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirler arası  kısıtlamanın yapıldığını anımsatan Özcan, 1 Haziran'dan sonra yüzde 50 kapasiteli  yolcu taşımacılığına başladıklarını ifade etti.
 
Özcan, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle otobüsle seyahat izne  tabi olduğu dönemde günlük 30 sefer yaptıklarını belirterek, şöyle devam  etti:
 
 "Sefer sayımız zamanla önce 800, daha sonra da 1150'ye çıktı. Pandemi  nedeniyle de yüzde 50 yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Kurban Bayramı  yaklaşıyor ve biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu Kurban Bayramı'nda pek  yolcu yok. Şu anda bilet satışlarımız düşük seviyede. Geçen yılın Kurban  Bayramı'yla kıyasladığımızda otobüs sefer sayılarımız yüzde 60 azalmış görünüyor.  Bilet satışları böyle giderse ek otobüs seferi koymayı düşünmüyoruz. Yarı yarıya  yolcu taşıdığımız için yolcu sayısı da bu sene çok düştü. Her bayram öncesinde  otobüslerimiz dolardı ve ek seferler koyardık. Şu anki duruma göre bu bayramda  böyle bir durumun yaşanacağı görünmüyor. Beklentimiz insanların memleketlerine  gitmek için bayram için bilet alması."
 
Birçok kişinin pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrıldıktan sonra geriye  dönmediğini vurgulayan Özcan, "Ayrıca bazı kişiler toplanıp araba kiralayarak  memleketlerine gittiler. Bu da yolcu sayımızın azalmasına neden oldu." dedi.
 
Özcan, yüzde 50 yolcu taşımacılığının normalde 31 Temmuz'da  kalkacağını bakanlığın açıkladığını anımsatarak, artık tam kapasiteyle yolcu  taşımacılığına izin verilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
 
  
 

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