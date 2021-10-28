Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi! 8 ay hapis

Melikgazi ilçesinde 6 Nisan günü otobüs durağında bekleyen N.B. isimli kadın, daha önce de sürekli kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü A.Y. ile karşılaştı. A.Y., iddiaya göre N.B.’ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. N.B.’nin şikayeti üzerine A.Y. hakkında ‘Cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında N.B. ile sanık A.Y. salonda hazır bulundu. Sanık A.Y., “Otobüsten indim. Nişanlım ile tartıştım. Kendi kendime küfrediyordum. Mağdur ile yan yana geldik. Beni yanlış anladı. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye kendisini savundu.

Şikayetçi olduğunu belirten N.B. ise, “İşe gidiyordum. Bana dönerek ahlaksız sözü söyledi. Şikayetçiyim” dedi. Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık A.Y.’yi, ‘Cinsel taciz’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasına hiçbir indirim maddesi uygulamadı.