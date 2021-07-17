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Otobüs biletleri tavan yaptı! Fiyatlar cep yakıyor
Otobüs biletlerine gelen tavan fiyat uygulamasına rağmen bazı firmalar fiyatı düşürmedi. 150 TL olması gereken İstanbul-İzmir 200 TL’den satılırken, 180 TL olması gereken İstanbul-Bodrum biletleri 310 TL’ye kadar çıkıyor. Otobüsçüler ise “Maliyetler yüksek, indiremeyiz” diyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda dikkat çekilen yüksek bilet fiyatlarına Ulaştırma Bakanlığı da 'dur' dedi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmaları için 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalktı.