Otobüs biletleri tavan yaptı! Fiyatlar cep yakıyor

Geçtiğimiz haftalarda dikkat çekilen yüksek bilet fiyatlarına Ulaştırma Bakanlığı da 'dur' dedi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmaları için 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalktı.