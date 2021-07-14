Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak? Otobüs biletlerine tavan fiyat tarifesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar. (2) Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışındadır. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Usul ve Esaslar Taban/tavan ücret tarifeleri MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır: a) Yetki belgesi sahipleri, tavan ücret olarak Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar. b) Yetki belgesi sahiplerinin “Görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifeleri, (a) bendinde belirtilen tavan ücret tarifesinin üstünde olması halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın tavan ücret tarifesi uygulanır. c) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 6 – (1) 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.