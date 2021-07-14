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Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak? Otobüs biletlerine tavan fiyat tarifesi!

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 18:00 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 18:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi. Peki, Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak? Otobüs biletleri düştü mü? Otobüs bileti tavan fiyat ne kadar? İşte Otobüs tavan fiyat listesi!


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu. Otobüs yolcu biletlerinde tavan ücret tarifesi belirlendi. Uygulama ile fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amaçlanıyor. Peki, Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak? Otobüs biletleri düştü mü? Otobüs bileti tavan fiyat ne kadar? İşte Otobüs tavan fiyat listesi!
 
3 AY UYGULANACAK!
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.
 
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
 
Bakanlık tarafından hazırlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
OTOBÜS BİLETİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ!
 
Buna göre, Kovid-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli kaldırılması sonrasında yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında, 3 ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.
Tebliğ, kara yoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsayacak.
 
TARİFE KDV DAHİL OLARAK BELİRLENDİ
 
Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında kalacak.
Uygulama süresince yetki belgesi sahipleri, belirlenen tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacak. Tebliğdeki tavan ücret tarifesi, KDV dahil olarak belirlendi.
 
KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ
 

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

101 – 115 km.

84

651 – 700 km.

174

116 – 130 km.

90

701 – 800 km.

180

131 – 150 km.

96

801 – 900 km.

198

151 – 175 km.

102

901 – 1000 km.

222

176 – 200 km.

108

1001 – 1100 km.

241

201 – 250 km.

114

1101 – 1200 km.

264

251 – 300 km.

126

1201 – 1300 km.

282

301 – 350 km.

132

1301 – 1400 km.

306

351 – 400 km.

138

1401 – 1500 km.

329

351 – 450 km.

144

1501 – 1625 km.

353

451 – 500 km.

150

1626 – 1750 km.

370

501 – 550 km.

156

1751 – 1875 km.

394

551 – 600 km.

162

1876 – 2000 km.

417

601 – 650 km.

168

2000 ve üzeri km.

441

 
 

14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31541 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK

TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.

Kapsam

MADDE  2 – (1) Bu Tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.

(2) Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Taban/tavan ücret tarifeleri

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Yetki belgesi sahipleri, tavan ücret olarak Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.

b) Yetki belgesi sahiplerinin “Görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifeleri, (a) bendinde belirtilen tavan ücret tarifesinin üstünde olması halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın tavan ücret tarifesi uygulanır.

c) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

 
 
 

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