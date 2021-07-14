Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak? Otobüs biletlerine tavan fiyat tarifesi!

YOL MESAFESİ
(KM)
TARİFE
(TL)
YOL MESAFESİ
(KM)
TARİFE
(TL)
101 – 115 km.
84
651 – 700 km.
174
116 – 130 km.
90
701 – 800 km.
180
131 – 150 km.
96
801 – 900 km.
198
151 – 175 km.
102
901 – 1000 km.
222
176 – 200 km.
108
1001 – 1100 km.
241
201 – 250 km.
114
1101 – 1200 km.
264
251 – 300 km.
126
1201 – 1300 km.
282
301 – 350 km.
132
1301 – 1400 km.
306
351 – 400 km.
138
1401 – 1500 km.
329
351 – 450 km.
144
1501 – 1625 km.
353
451 – 500 km.
150
1626 – 1750 km.
370
501 – 550 km.
156
1751 – 1875 km.
394
551 – 600 km.
162
1876 – 2000 km.
417
601 – 650 km.
168
2000 ve üzeri km.
441
14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 31541 (2. Mükerrer)
TEBLİĞ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK
TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.
(2) Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar
Taban/tavan ücret tarifeleri
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) Yetki belgesi sahipleri, tavan ücret olarak Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.
b) Yetki belgesi sahiplerinin “Görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifeleri, (a) bendinde belirtilen tavan ücret tarifesinin üstünde olması halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın tavan ücret tarifesi uygulanır.
c) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 6 – (1) 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.