Otobüs bilet fiyatı düzenlemesi! Resmen değişti...

Geleln son dakika haberine göre; Şehirlerarası otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ'DA DA ÜCRETSİZ

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.