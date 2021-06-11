Oto servislerine ilgi artıyor!

3 yaş ve üzeri araç sahiplerinin özel servis tercihinde son 2 senedir artış yaşandığını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, döviz kuru sebebiyle ortalama 1 yılda yüzde 35 artış gösteren sarf malzemeleri fiyatlarına karşılık özel servislerin işçilik ücretlerini artırmadığına dikkat çekti. Premium araçlarda 4 bin TL'lik periyodik bakımın özel servislerde 2 bin TL'ye gerçekleştirilebildiğini ifade eden Erdem "OEM parça tercih eden kurumsallaşmış özel servisler, araç sahipleri için oldukça avantajlı hale geldi. Avrupa'daki servis işçilik fiyatlarıyla mukayese ettiğimizde bu durum daha net belli oluyor. Sırf bu yüzden Avrupa'dan gelen birçok araç, servis hizmetini Türkiye'de alıyor." dedi.

Kapanma sonrası servislere akın



Tam kapanma döneminden çıkılan ilk iki haftada otomotiv yedek parça ve servis sağlayıcıları yoğun günler yaşadı. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, “Son kapanma dönemi süresince çok sayıda araç servislere gelemedi. Birçok kişi bakım ve servis ihtiyacını erteledi. 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye genelinde servislerde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık. 2021 yılının ilk dört aylık günlük servis girişi ortalama verisine oranladığımızda bu yüzde 45‘lik bir artış demek. Ayrıca, Türkiye genelinde hizmet veren çok markalı bakım ve onarım markamız Eurorepar Car Service’ın günlük servis girişi ortalamaların yüzde 50 üzerine çıktı” dedi. Servislerde yaşanan yoğunluğun Kurban Bayramı’na kadar sürmesini öngördüklerini sözlerine ekleyen Mehmet Akın, Stellantis’e bağlı Groupe PSA Türkiye çatısı altında yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS kullanıcıları için ise Check-Up hizmetini tamamen ücretsiz olarak sunduklarını vurguladı.