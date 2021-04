Otizm Farkındalık Günü sözleri, şiirleri, anlam ve önemi! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedir, Dünya Otizm Darkındalık Günü mesajları…

Otizm Farkındalık Günü, otizm hastalara yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla tüm dünyada aynı gün anılır. 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. Otizm Farkındalık Günü nedir? Dünya Otizm Farkındalık günü mesajları sözleri…

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. Bir çocuğunda otizm olan ailenin diğer çocuğunda da otizm görülme oranı %4-10 arasındadır. Otizm ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, değişkenlik göstermekle birlikte görülme sıklığının %1 civarında olduğu belirtilmektedir. Önümüzdeki dönemde ülkemizde de Otizmin sıklığını ölçmeye yönelik epidemiyolojik çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Sessiz, içine kapanık, nasılsa konuşur gibi bazı yanlış inanışlar ya da toplum tarafından damgalanma kaygıları otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur. Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gerekir ki, güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak aileler bu yöntemlere başvurarak ciddi maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu yöntemlere yönelmeden önce mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinatörlüğünde 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazetede Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak yayınlanmıştır. Hem söz konusu eylem planı hem de Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planımızın faaliyetlerinden olan erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması amacıyla, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı oluşturulmuştur. Program kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, ruh sağlığı birim/şubelerinde belirli personeller ve kamu/üniversite hastanelerinde görev alan çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları işbirliğinde ekipler kurulmuştur.2

2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI!

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...

Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; "Otizme Mavi Işık Yak"

Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

Öfke nöbetlerinin otizmin bir göstergesi olduğuna değil, otizmi anlamada başarısız olduğumuzun bir göstergesi olduğuna inanıyorum.

Uzmanlar otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler fakat kendi çocuğunuzun uzmanı sizsiniz.

Farkında olmanız için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.

Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

Beni değiştirmeye çalışmaBeni farket

Beni kabul et

Benim yanımda ol.

Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demek. Siz de otizmi fark edin, görmezden gelmeyin!

Farkındayız Yanlarındayız..

Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu!

Otizmin farkındayız, onların yanındayız,

Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp

Otizm hastalık değil, farklılıktır…

Farklı düşünenler fark yaratırlar…

Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.

Otizmi bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Farkındayım farkında olun.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ŞİİRLERİ

Otizm bir rahatsızlık, çocuk yaşta görülür,

Rab’den verilmiş engel, anne, baba üzülür…

Bu çocuklarımız ki öğrenemezler,

Sosyal becerileri pek geliştiremezler…

Zekâ, mantık düşüktür, kimindeyse normaldir,

Konuşamayan için sosyal yön yetersizdir…

Ne göz kontağı kurar ne de huzurludurlar,

Tepkisiz dursalar da, aslında hassastırlar…

Ruhlarında bağımsız yalnız hayat yaşarlar,

Değiştirildiğinde, ölçüsüz davranırlar…

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Bu otizm hastalığı sabır işi bir sorun,

Duyarlı olur isen aydınlık olur yolun...



Üzül ya da üzülme eline ne geçecek?

Bu hassas yüreğini daha da mahvedecek...



Bilinç ki hep gerekli varmada Rab'bi aşka,

Söyle bildiğin şey var mı daha da başka?



Yani bu Rab takdiri doğuştan gelme vaka,

Teknoloji az ise sen yine de koş hakka...



İletişim sorunu çözüldü mü aşılır,

Erken tanın var ise iş daha kolaylaşır...



Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK