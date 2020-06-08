Oteller gizli misafir uygulamasıyla denetlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ ile Türkiye dünyaya ‘güvenli konaklama ve yeme - içme’ mesajı veriyor. Program ‘yolcu sağlığı ve güvenliği’, ‘çalışan sağlığı ve güvenliği’, ‘tesislerde alınan önlemler’ ve ‘ulaşım araçlarında alınan önlemler’ olmak üzere 4 ana başlıkla hiçbir boşluk bırakmıyor.

Türkiye’de ilk ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kendi oteli için aldı. İstanbul Taksim’deki oteller i ‘Eresin HotelsTaximPremier’ ile ilk sertifikayı aldıklarını açıklayan Eresin, “Bizden denememizi rica ettiler. Bu hafta içinde EresinHotels Sultanahmet denetimden geçti. TÜROB Başkanı olarak Türkiye’de ilk olmak istedim ki; sertifikada yer alan kontrol listelerinin uygulanabilirliğini sahada da izleyeyim ve üye otellerimize güvence verip, açıkçası öncülük edeyim istedim” diye konuştu.

‘Tek tek sertifika’

Dünyada uygulanan sistemler içindeki en detaylı çalışmanın, Türkiye’nin hayata geçirdiği sertifikasyon programı olduğunu vurgulayan Müberra Eresin, “Türkiye, programı sertifikalandırmaktan ziyade otelleri tek tek sertifikalandırıyor. Günün sonunda çok daha güvenli ve hijyen konusunda tereddüt kalmadan seyahat yaratan bir uygulama oldu. Turizm sektörüne hem ulusal, hem uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlayacağını söyleyebilirim” dedi.

‘Turizm İşletme Belgeli’ ve ‘Turizm Yatırım İşletme Belgeli’tesisler açısından Kültür ve Turizm Bakanlığı ’nın yayınladığı genelgenin mecburi olduğunu hatırlatan Eresin, “Ancak ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı almak mecburi değil. Ama hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Sertifika için yüzde 25 katkı

Program kapsamında yer alan kriterlerin denetlenmesi ve belgeyi vermeye yetkili akredite firma sayısı daha önce 5 iken, bu sayı 11’e çıkarılmıştı.

Müberra Eresin, TÜROB olarak üyeleri olan oteller için bir de destek programı oluşturduklarını belirterek, “İlk açıklanan yetkili 5 firma ile işbirliğine gittik ve TÜROB üyesi otellerin ödeyeceği sertifika bedelinin yüzde 25’ini katkı olarak sağlıyoruz” dedi.

Belgelendirme başvurusu ve sonuçlandırılmış işlemleri olan konaklama ve yeme içme firmalarının bilgileri ise düzenli olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Başta Antalya , İstanbul, Kapadokya, Bodrum gibi Türkiye’nin her noktasından onlarca tesis, belgelendirme aşamasında bulunuyor.

Turizm için NASA standardı

Sertifikayı vermek için denetim yetkisi olanlardan biri de RoyalCert firması. RoyalCert Türkiye Başkanı Alphan Namlı, online basın toplantısında; belgeyi alan tesislerin 6 ay süresince her ay denetimleri yapılacağını; koşulların sağlanmaması durumunda sertifikanın iptal edileceğini söyledi. Her ay denetleme dışında 2 ayda bir de ‘gizli misafirlerin’ tesislere ziyaret yapacağını kaydeden Namlı, “Onlar da ziyaretçi tarafından denetimi yapmış olacak. Mevcuttaki standartlarımız NASA’da uygulananlar gibi, bunların turizm sektörüne adapte edildiğini söyleyebiliriz” dedi.