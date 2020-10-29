Oteldeki skandala dava! Odasına girmişti

Kırıkkale’de gece yarısı mühendis Kardelen Kamişli’nin kaldığı otel odasına girerek onu izleyen Muhammed Seyit S. hakkında ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme, cinsel taciz’ suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Elektrik–elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, 8 Eylül’de iş nedeniyle gittiği Kırıkkale ’de konaklamak için bir otelde 201 numaralı odada kaldı. Kamişli, saat 01.00 sıralarında kaldığı odada uyudu. Dava dosyasına göre, saat 02.40 sıralarında uyandığında odasında, kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği bir kişiyi gördü.

SUÇU CİNSEL TACİZ

Genç kadın korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı. Genç kadının şikâyeti üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede odaya giren kişinin Muhammed Seyit S. isimli kişi olduğu belirlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, yer verilen teknik inceleme tutanağında, Kamişli’nin kaldığı 221 numaralı odanın sürekli geçiş moduna tanımlandığı, bu sebeple odanın dışarıdan kapı koluna basmak suretiyle açılabileceğinin tespit edildiği belirtildi.