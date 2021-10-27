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Otelde korkunç olay! İtiraf etti: Odada kız arkadaşına...

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 22:20 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 22:20

Antalya'da A.K. (35), otelde birlikte konakladığı kız arkadaşı Z.G.yi (25) bıçakla yaraladı.


Olay saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Kız arkadaşı Z.G. ile otelde konaklayan A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Ardından otel görevlisine kız arkadaşını bıçakla yaraladığını söyledi. Otel görevlisinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, genç kadına ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.
 
 

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