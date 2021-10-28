Otelde kız arkadaşını bıçakladı! Bilincinin kapalı olduğu öğrenildi

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’ndaki bir otelde meydana geldi.

Otelde konaklayan Z.G. ile erkek arkadaşı A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakla yaraladı, ardından durumu otel görevlisine haber verdi.

Görevlinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 ekipleri, ilk müdahalenin ardından Z.G.'yi ambulansla hastaneye götürdü. A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü sonrası Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A.K., "Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenince kendisini uyardım ama beni dinlemedi. Ben de bıçakladım" dedi.

A.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Z.G.'nin tedavisinin sürdüğü ve bilincinin kapalı olduğu belirtildi.