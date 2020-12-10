Otelde eğlence yapan 12 kişiye 60 bin TL ceza!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir otelde koronavirüs önlemlerini ihlal ederek parti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, otelde bulunan 12 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten 4 bin 950 TL'den toplam 59 bin 400 TL ceza kesildi. Operasyonda ayrıca, işletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.