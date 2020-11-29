Otelcilikte yeni dönem başladı

Pandemi nedeniyle 2020’yi kayıpla geçiren turizm, aşı haberlerinden sonra 2021’e umutla girmeye hazırlanıyor. Yeni yılda yaralarını sarmayı hedefleyen sektörde kalite, verimlilik ve farklılaşmak için teknolojik yatırımlar da hızlandı.

Şu an birçok yazılım şirketinin sektör ihtiyaçlarını karşılamak adına ürünler geliştirdiğini belirten bi.technology’nin CEO ’su Suat Gücel, “Otellerde yoğun kullanılan Otel Yönetim Sistem’lerinin boşluklarını doldurmak için yan ürünler geliştiren yazılım firmaları da var. Bunlar bir oteli olan klasik yapılar için uygun ve ekonomik. Oysa zincir veya büyük oteller bu paketlere sığmaya çalışmamalı. Kendi misafirperverlik süreçlerini, iş süreçlerini, kendine özel hale getirmeli. Bundan 10 sene evvel bir otelde 1-2 yazılım varken, şu anda ortalama 10, bundan sonra da çeşitli karar algoritmalarının dahil olmasıyla 20-30 farklı yazılımın entegre bir şekilde çalışması gerekecek” dedi.

Bu amaçla Otellerin Dijital Dönüşüm Platformu olan Julienn’i tasarladıklarını aktaran Gücel, platformla misafirlerin otel ekosisteminde daha katılımcı olmalarını sağlayıp, otele aidiyet yaratmayı planladıklarını belirtti. Misafirlerin, ilk rezervasyondan otelden çıktığı süre içinde, kimseyle temas etmeden tüm tatil deneyimini yaşamasını sağlayacak bir altyapı önerilerinin bulunduğuna dikkat çeken Gücel, “Bu şekilde, otel içi harcama miktarlarında ciddi artış, operasyonel anlamda ilave verimlilik sağlamayı planlıyoruz. Konaklama sonrası misafir etkileşimine devam etmemizi kolaylaştıracak otomasyonlarımız da olacak” dedi. (Milliyet)