Sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine görüşmesi sonrası daha kapsamlı hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği koronavirüs genelgesiyle hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması salı günü başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi otel rezervasyonu olan kişilerin konu hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Otel rezervasyonları ne olacak? Sokağa çıkma yasağında otel rezervasyonu olanlar muaf mı?

Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması genişletildi, hafta sonu dışında hafta içi de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı koronavirüs önlemleri uygulanmaya başlayınca, sokağa çıkma kısıtlamasının detayları sorgulanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı açıklamalarının sonrasında İçişleri Bakanlığı yeni önlemleri içeren yazıyı illere gönderdi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21:00 - 05:00 arası, hafta sonu cuma 21:00'den pazartesi 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OTEL REZERVASYONU OLANLAR NE YAPACAK?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SEYAHAT ETMESİ İÇİN ÖZEL İZİN ALMALARI GEREKECEK

Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24 Haziran 2020 tarih ve 10134 sayılı genelgemiz kapsamında 'ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı' üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.