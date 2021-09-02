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Otel odalarında izleniyor olabilirsiniz! Tahmin bile edilemeyen yerlere konuluyor...
Otel odalarındaki gizli tehlike! İzleniyor olabilirsiniz. Tahmin bile edilmesi zor yerlere konuluyor. Gelişen teknolojiyle birlikte giderek daha da tespit edilemez hale gelen gizli kameralar, bu kez bir TikTok kullanıcısının yayınladığı videoda yer aldı. Eski bir hacker olan ve şimdilerde siber güvenlik uzmanı olarak görev yapan Marcus Hutchins, yayınladığı videoda otel odalarındaki gizli kameraların nasıl anlaşılacağını ayrıntılarıyla anlattı.
Özel hayatın gizliliği, gelişen teknolojiyle birlikte ihlal edilmeye giderek daha açık hale geliyor. Özellikle tuvalet, otel odası gibi ortak kullanımlı alanlarda güvenlik ihlalleri sık sık görülürken, giderek küçülen gizli kameralar, artık hiç tahmin edemeyeceğimiz yerlerden çıkabiliyor.