ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? TYT, AYT ve YDT 2020 yerleştirme sonuçları merak ediliyor! ÖSYM YKS sonuç 2020!

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları 2020, üniversite giren öğrencileri tarafından merak ediliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler YKS sonuçlarına çevrildi. TYT, AYT ve YDT olarak 3 oturum şeklinde 28 Haziran’da gerçekleştirilen sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM? ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2020?

ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Sorusu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona ermesi ve YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılmasından bu yana merak ediliyor. YKS sonuçları bu ay online sistem üzerinden adaylar paylaşılacak. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM?

YKS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre, YKS sonuçları 28 Temmuz’da sonra erişime açılacak.

ÖYSM YKS SONUÇ 2020 SORGULAMA

Öğrenciler, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıklar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu puan türlerinde uygulanan 180 baraj puanını, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü.