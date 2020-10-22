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ÖSYM YDS sonuçlarını açıkladı! YDS sonuçları sorgulama ekranı…

22 Ekim 2020 Perşembe - 12:02 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 12:02

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığı duyurdu. YDS sonuçları sorgulama ekranı…


ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-YDS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA

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