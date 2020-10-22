ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-YDS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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ÖSYM YDS sonuçlarını açıkladı! YDS sonuçları sorgulama ekranı…
22 Ekim 2020 Perşembe - 12:02 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 12:02
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığı duyurdu. YDS sonuçları sorgulama ekranı…
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